Bundeskunsthalle breitet die Biografie des Rheins aus

Bonn.

Erstmals wird dem Rhein eine biografische Ausstellung gewidmet. Von den Quellen bis zum Rhein-Maas-Schelde-Delta, von der Prähistorie über Römer und Rheinromantik «bis zur Europäischen Union, die am Rhein entstand», reicht der Bogen der großen Schau in der Bundeskunsthalle in Bonn. Zu sehen sind 320 Objekte, darunter die beiden ältesten Rheinländer - die 14 000 Jahre alten Skelette eines Mannes und einer Frau aus Bonn - die früheste Darstellung des Bodensees und der größte und älteste Stich von Köln. «Es ist keine reine Kunstausstellung, es ist auch eine politische Ausstellung», sagte die Kuratorin Marie-Louise Gräfin von Plessen. Von einer umkämpften Grenze zwischen Deutschland und Frankreich habe sich der Rhein zu einem «Fluss des Friedens» entwickelt.

