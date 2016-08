Bund und Länder beraten über Anti-Terror-Übungen

Berlin/Düsseldorf.

Berlin/Düsseldorf. Bundeswehr und Polizei sollen ab November gemeinsam für den Fall eines großen Terroranschlags üben. Bund und Länder wollen dafür heute in Berlin die letzten Details klären. An dem Treffen nehmen neben Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (beide CDU) NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) sowie seine Amtskollegen aus dem dem Saarland und aus Mecklenburg-Vorpommern teil.

Auf die gemeinsamen Übungen hatte sich die Koalition im Juli in ihren Beratungen über das neue Weißbuch zur Sicherheitspolitik verständigt. Trotzdem gibt es in der SPD weiter Vorbehalte. Die Sozialdemokraten fürchten eine schleichende Ausweitung der Bundeswehr-Kompetenzen im Inland.

So betonte Jäger im Vorfeld des Treffens erneut, dass «die innere Sicherheit in erster Linie die Aufgabe der Polizei ist». Dies müssten die Übungsszenarien berücksichtigen. In bestimmten Situationen könne eine Unterstützung der Polizei durch die Bundeswehr sinnvoll sein. «Es muss aber klar sein, dass die Bundeswehr dann in Amtshilfe ohne eigene Zuständigkeit handelt», sagte der SPD-Politiker.

Jäger signalisierte zugleich die Bereitschaft der NRW-Polizei zur Teilnahme an möglichen gemeinsamen Stabsübungen mit der Bundeswehr: «Gespräche und Stabsübungen zwischen Polizei und Bundeswehr sind wichtig, weil die Meldewege im Ernstfall funktionieren müssen. Deshalb will sich die NRW-Polizei daran beteiligen und eng mit den Streitkräften abstimmen».

dpa