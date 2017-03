Bund fördert Burg Hülshoff mit 4,6 Millionen Euro

Havixbeck. Der Bund fördert den Ausbau der Burg Hülshoff im Münsterland zu einem Literaturzentrum mit 4,6 Millionen Euro. Das teilte der Landschaftsverband Westfalen-Lippe am Freitag mit. Die Burg in Havixbeck im Kreis Steinfurt soll im Gedenken an die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff («Die Judenbuche», «Der Knabe im Moor») zu einem Veranstaltungs- und Kommunikationszentrum werden. Angehende Schriftsteller und Dichter sollen ab 2018 für das neue NRW-Studienangebot «Literarisches Schreiben» einen Teil des Studiums auf der Burg verbringen. Die Wasserburg Hülshoff ist der Geburtsort der Dichterin (1797-1848), im rund fünf Kilometer entfernten Haus Rüschhaus in Münster verbrachte Droste-Hülshoff große Teile ihres Lebens. dpa/lnw