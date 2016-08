Bürger übergeben Petition zur Schließung von Atomkraftwerken

Mainz.

Mainz. Mehrere Bürger haben der rheinland-pfälzischen Landesregierung eine Liste mit mehr als 22 000 Unterschriften zur Schließung der grenznahen Atomkraftwerke übergeben. Die darin enthaltene Forderung, die Klage der Städteregion Aachen gegen das belgische Kraftwerk Tihange zu unterstützen, habe die Regierung bereits erfüllt, erklärte die Staatskanzlei in Mainz am Dienstag. Die Bitte der Unterzeichner, eine Klage gegen Cattenom in Frankreich anzustreben, werde derzeit geprüft.

«Wir nehmen dies als Auftrag und setzen uns weiter auf allen politischen Ebenen für die Abschaltung der grenznahen Risikomeiler ein», erklärte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) erklärte, das Land wolle mit dem Saarland und den luxemburgischen Kommunen zusammenarbeiten. Petitions-Initiator Oliver Thömmes sagte, die Regierung habe ihm glaubhaft versichert, an Lösungen zu arbeiten.

Dreyer bezeichnete Cattenom als «Pannenmeiler», bei dem es Hunderte meldepflichtige Ereignisse gegeben habe, darunter Brände, Notabschaltungen und Strahlenunfälle. «Es ist sehr beunruhigend, was regelmäßig nur wenige Kilometer hinter unserer Landesgrenze passiert», erklärte Dreyer. In Tihange seien mehrere Tausend Risse in der Stahlwand des Reaktor-Druckbehälters festgestellt worden.

dpa/lrs