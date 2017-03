Bühne frei für Schüler

Eine Woche lang haben die Kinder der Astrid-Lindgren-Schule geprobt. Gestern stand dann der erste große Auftritt an. „Am Anfang ist es ein bisschen wackelig, aber wenn man große Schritte macht und erst mit den Zehenspitzen und dann die Hacke aufsetzt, steht man ganz sicher“, sagte die 10-jährige Lisa, die auf einem Seil balancierte, bei den Proben. Bei der Aufführung war von Unsicherheit nichts mehr zu sehen. Gleich zwei Mal traten die Kinder in der Manege auf. Manche als Zauberer, andere als Artisten oder Clowns. Auch am Samstag, den 11. März, haben die Schülerinnen und Schüler noch zwei Auftritte. Um 14 und um 17 Uhr zeigen sie den Besuchern der Manege, was sie in der vergangenen Woche gelernt haben. Das Zirkuszelt steht auf der Wiese hinter dem Möbelhaus Specht in Heeren. Mit den Auftritten endet das diesjährige Zirkusprojekt der Astrid-Lindgren Schule. Auch die Eltern der Schüler haben bei dem Projekt mitgeholfen und die Kinder beim Üben betreut.