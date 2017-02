Bsirske fordert rasche Tarifeinigung im öffentlichen Dienst

Düsseldorf. Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst der Länder hat Verdi-Chef Frank Bsirske die Arbeitgeber aufgefordert, zügig ein für die Arbeitnehmer akzeptables Angebot vorzulegen. Er erwarte, dass bei den Tarifverhandlungen in der kommenden Woche endlich Nägel mit Köpfen gemacht würden, sagte der Verdi-Chef am Donnerstag am Rande einer Kundgebung der Gewerkschaften in Düsseldorf. An ihr nahmen Verdi zufolge rund 7000 Beschäftigte teil.

Eine Woche vor der nächsten Tarifrunde hatten die Gewerkschaften im bevölkerungsreichsten Bundesland zu einem landesweiten Warnstreiktag aufgerufen. Mitarbeiter von Ministerien, Finanzämtern und Uniklinken, an Gerichten, Hochschulen und bei der Polizei waren aufgefordert, sich zu beteiligen.

Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes verlangen in dem Tarifkonflikt Gehaltsverbesserungen im Volumen von sechs Prozent. Die Tarifgemeinschaft der Länder hat das als zu hoch zurückgewiesen.

dpa