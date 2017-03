Brutaler Raub in Wohnung: Familienvater niedergeschlagen

Dortmund. Drei maskierte Einbrecher haben eine Familie in ihrer Dortmunder Wohnung brutal überfallen und Bargeld und Schmuck geraubt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die bewaffneten Täter am späten Sonntagabend die Balkontür eingeschlagen und waren in die Wohnung eingedrungen, in der sich ein Ehepaar mit seinem Kind befand. Der Ehemann wollte die Einbrecher zurückdrängen, wurde aber von ihnen zu Boden geschlagen. Während der Tat bedrohten zwei der Männer das Ehepaar mit Schusswaffen. Die Täter flohen mit ihrer Beute unerkannt über den Balkon des Mehrfamilienhauses. dpa/lnw