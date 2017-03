Brüssel gedenkt der Terroranschläge vor einem Jahr

Brüssel. Ein Jahr nach den verheerenden Terroranschlägen hat Brüssel mit Schweigeminuten und Gedenkzeremonien an die Opfer erinnert. Drei islamistische Selbstmordattentäter hatten am 22. März 2016 am Flughafen und in der U-Bahn 32 Menschen mit in den Tod gerissen und mehr als 300 weitere verletzt. Um 7.58 Uhr, dem Zeitpunkt der ersten Explosion am Flughafen, gab es eine gemeinsame Schweigeminute. Um 9.11 Uhr, dem Zeitpunkt der Explosion in der U-Bahn, folgte eine weitere Schweigeminute in der Metrostation Maelbeek. dpa