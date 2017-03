Brüssel gedenkt der Terroranschläge mit Schweigeminute

Brüssel. Mit einer Zeremonie am Brüsseler Flughafen haben die Gedenkfeierlichkeiten zum ersten Jahrestag der Terroranschlage in der belgischen Hauptstadt begonnen. Am 22. März 2016 hatten drei islamistische Selbstmordattentäter am Flughafen und in der U-Bahn 32 Menschen mit in den Tod gerissen. An der ersten von mehreren Veranstaltungen heute nahm auch das belgische Königspaar Philippe und Mathilde teil. Ein Angehöriger eines der Opfer spielte ein Lied, das er zur Erinnerung an seine getötete Frau komponiert hatte. dpa