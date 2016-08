Brüssel erklärt Apple-Deals in Irland laut Medien für unzulässig

Dublin.

Die EU-Kommission will laut Medienberichten die Steuerkonditionen für Apple in Irland für unzulässige Beihilfen erklären - und damit den Weg für milliardenschwere Nachforderungen ebnen. Die Entscheidung könne beute bekanntgegeben werden, berichteten mehrere Medien übereinstimmend. Die EU-Kommission erklärte bereits im Zuge ihrer jahrelangen Ermittlungen, Apple habe günstigere Steuerkonditionen bekommen, um den Konzern für die Ansiedlung in Irland zu gewinnen.

dpa