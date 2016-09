Brötchengeld als Beute: 33-Jähriger brutal ausgeraubt

Wülfrath.

Auf dem Weg zum Brötchenholen ist ein Mann in Wülfrath (Kreis Mettmann) überfallen, beraubt und mit einem Messer verletzt worden. Der 33-Jährige sei am Samstagmorgen von fünf Unbekannten angesprochen worden, ob er eine Zigarette habe. Plötzlich habe ihn eine der Personen am Hals gepackt und Geld gefordert. Als die Täter dem Mann dann noch ein Springmesser an den Hals hielten und ihm mehrere oberflächliche Schnitte am Bauch und am Arm zufügen, habe der 33-Jährige sein Brötchengeld herausgegeben, teilte die Polizei mit.

dpa/lnw