Britscher Springreiter Davenport gewinnt Championat

Paderborn.

Paderborn. Der Brite James Davenport hat die zweitwichtigste Springprüfung beim Reitturnier «Paderborn Challenge» für sich entschieden. Auf seinem Wallach Tiger sicherte er sich am Samstag den Sieg im mit 30 000 Euro dotierten Championat. Im Stechen blieb das Paar ohne Strafpunkte und erzielte die beste Zeit. Zweiter wurde der Niederländer Willem Greve auf Carrera vor Jana Wargers aus Emsdetten auf Lacoste. Insgesamt hatten 17 von 55 Startern das Stechen erreicht, neun von ihnen bewältigten den entscheidenden Durchgang ohne Fehler.

Das Turnier endet am Sonntag mit dem Großen Preis, in dem es 75 000 Euro zu gewinnen gibt. Das Springen ist die fünfte Wertungsprüfung der Riders Tour. Letzte Station der Serie ist im November das Hallenturnier in München.

dpa