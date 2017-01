Britischer Panzer reißt Lkw auf: Hoher Sachschaden

Gütersloh. Ausgerechnet ein Fahrlehrer hat in Gütersloh einen schweren Unfall mit hohem Sachschaden verursacht - der 33-Jährige steuerte einen Panzer. Das schwere Gerät der britischen Armee kollidierte am Montag mit einem entgegenkommenden Lastwagen, wie die Polizei mitteilte. Dabei riss der Auflieger des Lkw vollständig auf. Am Panzer entstanden tiefe Kratzer. Umherfliegende Teile prasselten auf ein Auto, das hinter dem Sattelschlepper fuhr. Alle beteiligten Fahrer blieben unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 26 000 Euro. dpa/lnw