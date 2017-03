Britische Sicherheitsbehörden starten Ermittlungsoffensive

London. Die britischen Sicherheitsbehörden haben zur Aufklärung des Anschlags von London eine massive Ermittlungsoffensive gestartet. Zwei Tage nach dem Attentat sei bereits mit rund 3500 Zeugen gesprochen worden, elf Wohnungen wurden durchsucht, teilte Scotland Yard mit. Die Polizei nahm in der Nähe von Birmingham und in Manchester zwei weitere Menschen fest. Der 52-jährige Khalid Masood war am Mittwoch mit einem Wagen in Passanten auf der Westminster-Brücke gefahren. Er tötete drei Menschen, anschließend erstach er einen Polizisten und wurde dann selbst erschossen. dpa