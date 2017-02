Britische Opposition: Aus Einladung an Trump spricht Verzweiflung

London. Bei der Debatte über eine Petition, in der gefordert wird, den Besuch des neuen US-Präsidenten Donald Trump herabzustufen, hat die Opposition im britischen Parlament heftige kritik geübt. Die Einladung sei verfrüht und «furchtbar falsch». Labour-Abgeordnete warfen der konservativen Regierung vor, daraus spreche Verzweiflung. Vor dem Parlament demonstrierten Tausende gegen einen pompösen Empfang. Mehr als 1,8 Millionen Menschen hatten eine Petition unterzeichnet, in der eine Herabstufung des geplanten Staatsbesuchs gefordert wird. Die Regierung will an der Einladung festhalten. dpa