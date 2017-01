Bremsen versagen: Fahrer lenkt Lastwagen gegen Laterne

Bad Salzuflen. Als die Bremsen vor einer roten Ampel plötzlich nicht mehr funktionierten, hat ein Fahrer in Bad Salzuflen seinen Lastwagen kurzentschlossen weg von der Straße gelenkt. Der 64-Jährige fuhr seinen 7,5 Tonner absichtlich über einen Gehweg in Richtung einer Grünanlage, wie die Polizei am Sonntag in Detmold mitteilte. Auf dem Weg dahin walzte der Lastwagen ein Verkehrszeichen und eine Straßenlaterne nieder. Das schwere Gefährt kam schließlich zum Stillstand, ohne weitere Schäden zu verursachen. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei stellte den Lastwagen zu einer technischen Prüfung sicher. dpa/lnw