Bremer Krise geht weiter: 1:2 gegen Augsburg

Bremen.

Bremen.

Werder Bremen bleibt auch nach dem zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga am Tabellenende. Die Norddeutschen unterlagen dem FC Augsburg daheim mit 1:2 und verpassten das erhoffte Erfolgserlebnis. Damit wächst der Druck auf Trainer Viktor Skripnik weiter. Aron Johannsson hatte die Bremer zwar per Foulelfmeter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung gebracht. Doch Jeffrey Gouweleeuw und Konstantinos Stafylidis drehten vor fast 40 000 Zuschauern die Partie. Für Augsburg waren es die ersten drei Punkte des neuen Spieljahres.

dpa