Brauerei aus Angst vor Terror nicht mehr bei Rheinkirmes

Düsseldorf. Die Düsseldorfer Rheinkirmes hat künftig eine Attraktion weniger: Aus Angst vor Terroranschlägen will die alteingesessene Altbierbrauerei «Im Füchschen» ihr Partyzelt nach 28 Jahren nicht mehr aufbauen, wie Inhaber Peter König am Mittwoch mitteilte. Als Grund nannte er den Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember mit zwölf Toten sowie vereitelte Anschläge in den letzten Wochen. In dieser Situation könne er die Unversehrtheit seiner Gäste nicht mehr hundertprozentig garantieren.

Die Rheinkirmes ist eines der größten deutschen Volksfeste. Im vergangenen Jahr kamen in zehn Tagen rund 3,5 Millionen Gäste. Der Sprecher des Kirmesorganisators sprach von einer Einzelfallentscheidung. Alle anderen Brauereien seien nach wie vor dabei.

Bereits im vergangenen Jahr war die Brauerei nicht mit ihrem Partyzelt auf der Kirmes - wegen der Modernisierung der Brau-Anlage. 2015 zählte die Brauerei in ihrem Zelt 115 000 Gäste.

dpa/lnw