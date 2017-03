Brasilien kann WM-Quartier buchen

São Paulo. Neymar jubelt, Messi muss in der Umkleidekabine zuschauen, wie die Albiceleste in der Höhe von La Paz untergeht. Brasilien kann für die WM in Russland planen - für Argentinien wird das ein steiniger Weg.

Brasilien hat als erste südamerikanische Nationalmannschaft die Qualifikation für die Fußball-WM 2018 in Russland sicher. Erzrivale Argentinien hingegen muss ohne den gesperrten Lionel Messi immer stärker um die Teilnahme bangen.

In São Paulo kam die Seleção am 14. Spieltag der Südamerika-Gruppe zu einem souveränen 3:0-Erfolg gegen Paraguay und hat nun 33 Punkte. Nach dem 2:1 von Peru gegen Uruguay kurz darauf in Lima kann der fünfmalige Weltmeister in der Tabelle nicht mehr von vier Mannschaften überholt werden. Damit ist Brasilien die Reise im kommenden Jahr nach Russland nicht mehr zu nehmen.

Argentinien steht nach einer herben 0:2-Niederlage in Bolivien mit nur 22 Punkten auf Platz fünf. Die ersten vier der Südamerika-Gruppe qualifizieren sich direkt für die WM, der Fünfte muss in einen Playoff-Vergleich gegen ein Team aus Ozeanien.

Die Tore für Brasilien erzielten Coutinho (34.), Superstar Neymar vom FC Barcelona (64.) und Marcelo von Real Madrid in der 86. Minute. Der immer stärker aufspielende Kapitän Neymar konnte sich sogar den Luxus erlauben, einen Elfmeter zu verschießen. In der 53. Minute scheiterte er an Paraguays Torwart Anthony Domingo Silva. Für Brasilien setzt sich damit der Höhenflug unter Trainer Tite fort - der Nachfolger des glücklosen Dunga holte acht Qualifikationsspiel-Siege in Folge.

dpa