Brandstiftung in Flüchtlingsheim: Staatsschutz ermittelt

Petershagen.

Petershagen. Nach einem Brand in einer als Flüchtlingsunterkunft genutzten ehemaligen Schule in Petershagen (Kreis Minden-Lübbecke) ermittelt der Staatsschutz. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, war das Feuer in dem Gebäude bereits am Mittwoch ausgebrochen. Weil im Obergeschoss eine sechsköpfige Zuwandererfamilie untergebracht sei, könne ein fremdenfeindlicher Hintergrund hinter der Tat stecken. Verletzt wurde niemand.

Im Erdgeschoss des Hauses ist ein Möbellager - Unbekannte hatten einen alten, vor der Tür stehenden Sessel vor die hölzerne Eingangstür gestellt und in Brand gesetzt, wie die Ermittler berichteten. Die Flammen hatten bereits auf die Tür übergegriffen, als eine Frau gegen 5.00 Uhr den Brand entdeckte und die Polizei alarmierte. Ein 50-jähriger Bewohner und die Familie konnten das Gebäude rasch verlassen. Ermittelt wird wegen Verdachts auf schwere Brandstiftung.

dpa/lnw