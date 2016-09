Brandanschlag auf Flüchtlingsheim: Plädoyers erwartet

Hagen.

Hagen. Zwei Nachbarn legen auf dem Dachboden einer Flüchtlingsunterkunft Feuer. Erst vor Gericht wird deutlich, dass das Duo aus Fremdenhass gehandelt haben könnte. Der Prozess gegen sie geht nun dem Ende entgegen.

Der Prozess um einen Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft im sauerländischen Altena geht dem Ende entgegen. Heute sollen voraussichtlich die Schlussvorträge von Staatsanwaltschaft und Verteidigung gehalten werden. Angeklagt sind zwei 23 und 25 Jahre alte Männer, die nach eigenen Angaben in der Nacht auf den 4. Oktober 2015 auf dem Dachboden des Gebäudes Feuer gelegt hatten. Da sich glücklicherweise nur ein Schwelbrand entwickelt hatte, konnten die Bewohner rechtzeitig gewarnt und in Sicherheit gebracht werden. Die Anklage lautet auf Mordversuch und schwere Brandstiftung. Das Urteil könnte am 12. September folgen.

Zunächst waren die Ermittler davon ausgegangen, dass der ehemalige Feuerwehrmann und sein zwei Jahre jüngerer Komplize «aus Furcht vor Fremden» zu Brandstiftern wurden. Im Laufe des Prozesses fand die Nebenklage dann auf den Handys des Duos Hinweise auf rechte Gesinnung und Fremdenhass. Den Ermittlern des Staatsschutzes, die die Täter zwar schnell gefunden hatten, waren diese Beweise nicht aufgefallen. Deswegen wiederum ermittelt die Staatsanwaltschaft mittlerweile gegen zwei Beamte der Hagener Polizei.

dpa/lnw