Brand im Fitness-Studio

Im Fitnessstudio „Fitness&more“ in der Weststraße hat es am Mittwochabend gebrannt. Das Feuer entstand im Gemeinschaftsraum des Studios. Viel Qualm ist aus diesem Raum gequollen. Doch zum Glück war das Feuer nur in diesem Raum. Die Feuerwehr ist mit 30 Leuten zum Brandort gefahren. Die Feuerwehrleute sind mit speziellen Atemschutz-Masken in das Gebäude gegangen. Die 25 Sportler, die an diesem Abend im Fitnessstudio waren, wurden nicht verletzt. Nach zwei Stunden konnte dort wieder trainiert werden. Eine Stunde musste in dem Fitnessstudio gelüftet werden, damit der ganze Qualm aus den Räumen geht.

Im Gemeinschaftsraum muss der Besitzer, Gerard Stonjek, nun einen neuen Teppichboden verlegen und die Wände neu streichen. Das Fitnessstudio „Fitness&more“ ist eines der ältesten Sportstudios der Stadt Kamen. Seit 40 Jahren können Sportler dort an den Geräten trainieren.