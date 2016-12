Brand auf Firmengelände: Schaden in Höhe von 190 000 Euro

Düren. Auf dem Gelände einer Lkw-Service-Firma in Düren hat es am frühen Freitagmorgen gebrannt. Nach Angaben der Polizei waren zunächst Holzpaletten in Brand geraten, danach griff das Feuer auf einen Bürocontainer und mehrere Fahrzeuge über. Dabei brannte ein Lastwagen völlig aus. Es wurden niemand verletzt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 190 000 Euro beziffert. Wie es von der Polizei weiter heißt, dauern die Ermittlungen zur Brandursache an. Eine Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden. dpa/lnw