Bozdag nach Absage: «Das kann man nicht Demokratie nennen»

Istanbul. Der türkische Justizminister Bekir Bozdag hat die Absage seines Wahlkampfauftritts in Deutschland als inakzeptabel bezeichnet. «Das kann man nicht Demokratie nennen», sagte Bozdag bei einem Besuch in Straßburg. Aus Protest sagte Bozdag ein für den Abend geplantes Treffen mit Bundesjustizminister Heiko Maas ab. Maas wollte mit Bozdag über die Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel in der Türkei sprechen, wie ein Ministeriumssprecher in Berlin sagte. dpa