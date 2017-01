Botschafter für Meeresschutz: Fürst Albert auf Messe «Boot»

Düsseldorf. Fürst Albert II. von Monaco hat auf die große Bedeutung des Schutzes der Ozeane hingewiesen. «Es muss jeden angehen, nicht nur die, die in der Nähe des Meeres leben», sagte er am Montagabend bei einem Besuch der Wassersportmesse «Boot» in Düsseldorf. Der 58-Jährige ist mit seiner Stiftung für Umweltschutz prominenter Unterstützer für den Schutz der Meere.

Zusammen mit der Deutschen Meeresstiftung und der Düsseldorfer Messe lobte das Staatsoberhaupt von Monaco einen neuen Meeresumweltpreis aus, den «Ocean Tribute Award». In den Kategorien Gesellschaft, Wissenschaft und Industrie sollen damit neue Ideen zum Schutz von Gewässern prämiert werden. Die Messe erläuterte, dies könnten energieeinsparende Produkte wie Elektroantriebe für Segelboote, Erzeugnisse zur Lärmreduzierung oder der Vermeidung von Plastikmüll sein. Die Auszeichnung soll erstmals auf der «Boot» im nächsten Jahr verliehen werden. Die Höhe der Dotierung steht noch nicht fest.

dpa/lnw