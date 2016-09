Borussia Mönchengladbach in Manchester ohne Herrmann

Manchester.

Manchester. Es ist eine sehr schwere Gruppe: Borussia Mönchengladbach trifft in der Champions League auf Manchester City, den FC Barcelona und Celtic Glasgow. Auftaktkonkurrent an diesem Dienstag sind die «Citizens», die vom ehemaligen Bayern-Coach Guardiola trainiert werden.

Ohne Fußball-Nationalspieler Patrick Herrmann muss Bundesligist Borussia Mönchengladbach am Dienstag (20.45 Uhr) zum Auftakt der Champions League bei Manchester City antreten. Der 25-Jährige zog sich beim 1:3 im Ligaspiel am Samstag in Freiburg einen Muskelfaserriss in den linken Adduktoren zu und fällt bis auf Weiteres aus.

Damit wird die Herausforderung für die Mannschaft von Trainer André Schubert noch größer, zumal der vom ehemaligen Bayern-Coach Pep Guardiola betreute viermalige englische Meister am Samstag das Stadt-Derby bei Manchester United 2:1 gewann. Als Tabellenführer der Premier League hat Manchester City mit vier Siegen aus vier Partien eine makellose Bilanz.

