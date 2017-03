Borghorster Stiftskreuz soll noch 2017 wieder zu sehen sein

Münster. Das vor dreieinhalb Jahren gestohlene Borghorster Stiftskreuz soll besser geschützt noch in diesem Jahr wieder in Steinfurt-Borghorst zu sehen sein. «Es ist auch unsere Priorität, dass es zurückkehrt und für Gläubige wieder zugänglich» ist, sagte ein Sprecher des Bistums Münster der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Das vor wenigen Wochen ins Bistum zurückgekehrte goldbeschlagene Reliquienkreuz befinde sich derzeit «an einem sicheren Ort». Ein Datum und den genauen Ort, wann und wo das Stiftskreuz in Borghorst wieder zu sehen sein wird, nannte der Sprecher allerdings ziunächst noch nicht. Wie und wo könnte es zugleich sicher und zugänglich aufbewahrt und präsentiert werden und was würde das für die Versicherungsprämie bedeuten - «das sind Fragen, die zu klären braucht eine gewisse Zeit», erläuterte er. dpa/lnw