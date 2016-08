Bonner Prozess um «Mord ohne Leiche» beginnt

Bonn.

Bonn. Vor zwei Jahren wurde ein Mann wegen Totschlags verurteilt. Der Bundesgerichtshof kassierte das Urteil wegen Rechtsfehlern. Jetzt steht der 43-Jährige erneut vor Gericht - der Prozess wird neu aufgerollt. Eine Leiche wurde nie gefunden.

Ein 43-Jähriger, der seine Frau erwürgt haben soll, steht im Prozess um einen «Mord ohne Leiche» seit Montag in Bonn erneut vor Gericht. Er habe seiner «arglosen Ehefrau» in der Nacht zum 9. September 2012 ein Beruhigungsmittel eingeflößt und sie am nächsten Morgen in noch benommenem Zustand in Tötungsabsicht die Treppe hinuntergestoßen, hieß es zum Auftakt in der Anklage. Da sie noch lebte, habe er sie später im Bett zu Tode gewürgt. Das Bonner Landgericht hatte den Mann bereits vor zwei Jahren wegen Totschlags zu einer elfjährigen Haftstrafe verurteilt. Der Bundesgerichthof hatte das Urteil aber wegen Rechtsfehlern aufgehoben. Der Leichnam der Frau war nie gefunden worden.

dpa/lnw