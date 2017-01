Bombenentschärfung sorgte für Sperrung von A52 in Essen

Essen. Die Entschärfung eines Bomben-Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg hat am Donnerstag in Essen für Verkehrbehinderungen gesorgt. Für die Dauer der Arbeiten wurde unter anderem die A52 gesperrt. Zwei Buslinien wurden umgeleitet. Züge der S-Bahnlinie 6 waren ebenfalls betroffen. Etwa 300 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. In einer Turnhalle richtete die Stadt eine Anlaufstelle ein. Die Fünf-Zentner-Bombe war am Mittwochabend in einer Baustelle entdeckt worden. Experten des Kampfmittelräumdienstes entschärften sie am frühen Donnerstagnachmittag. dpa/lnw