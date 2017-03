Bombenentschärfung könnte Flugunterbrechung nötig machen

Düsseldorf. Die Entschärfung einer Weltkriegsbombe könnte auch Auswirkungen auf den Flugverkehr am Airport Düsseldorf haben. Es sei derzeit nicht auszuschließen, dass der Flugverkehr während der Entschärfung der Bombe zur Mittagszeit kurzzeitig unterbrochen werden müsse, sagte eine Sprecherin des Flughafens am Donnerstagmorgen. Angesichts der weiträumigen Absperrungen rund um den Fundort des Blindgängers in der Nähe des Düsseldorfer Airports werden Passagiere gebeten, zwei Stunden mehr für ihre Anfahrt einzuplanen.

Der Sperrkreis um den Fundort im Düsseldorfer Norden ist auf einen Kilometer erweitert worden, teilte die Stadtverwaltung in der Nacht mit. Damit sind die Autobahnen 52 und 44 betroffen. Die A52 ist bereits seit Mittwochabend dicht, die A44 soll ab 9.30 Uhr gesperrt werden. «Es wird auf jeden Fall ein Verkehrschaos geben», sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung am frühen Donnerstagmorgen. Der Flughafen Düsseldorf sei dann nur noch über Umwege zu erreichen.

