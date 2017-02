Bombe am Bonner Bahnhof: Plädoyers starten

Düsseldorf. Seit September 2014 führt die Justiz in Düsseldorf einen Prozess gegen mutmaßliche islamistische Terroristen. Es geht um eine Bombe im Bonner Hauptbahnhof und ein Mordkomplott. Nun beginnen die Schlussvorträge.

Im Terrorprozess um die Bombe am Bonner Hauptbahnhof und ein mutmaßliches Mordkomplott von Islamisten will die Bundesanwaltschaft an diesem Montag (10.30 Uhr) plädieren. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht hatte die Beweisaufnahme vor einer Woche beendet.

Bonn und Leverkusen sollten laut Anklage Tatorte islamistischen Terrors werden: Im Dezember 2012 war ein Sprengsatz an Gleis 1 des Bonner Hauptbahnhofs entdeckt worden. Im März 2013 soll ein nächtliches Mordkommando auf dem Weg zu einem rechtsradikalen Politiker in Leverkusen gewesen sein. Dem Hauptangeklagten droht lebenslange Haft. Das Gericht hat in dem Verfahren bereits rund 150 Verhandlungstage absolviert.

dpa/lnw