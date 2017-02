Bocholter SPD wählt neuen Chef: Martin Schulz kommt

Bocholt. Eigentlich wollte Sigmar Gabriel nach Bocholt kommen. Jetzt aber ist Martin Schulz der Kanzlerkandidat der SPD. Er setzt jetzt Gabriels Versprechen um und zeigt sich solidarisch mit einem, der nicht mehr wollte.

Kanzlerkandidat Martin Schulz besucht heute den Parteitag der SPD in Bocholt. Die Partei wählt auf Stadtebene einen neuen Vorsitzenden. Der bisherige Vorsitzende Thomas Purwin hatte sein Amt nach Morddrohungen per anonymer E-Mails aus Rücksicht auf seine Familie im vergangenen Jahr aufgegeben. Ex-Parteichef Sigmar Gabriel hatte aus Solidarität zu Purwin seinen Besuch im westlichen Münsterland zugesagt. In der Zwischenzeit hat Gabriel die Kanzlerkandidatur zugunsten von Schulz aufgegeben. Für die Nachfolge von Purwin stellt sich Bernhard Pacho zur Wahl.

dpa/lnw