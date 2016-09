Blutspendedienste alarmiert: Knapper Blutvorrat

Ratingen/Berlin.

Sommerferien, Großereignisse und die Herbst-Hitze haben bei den Blutspendediensten in NRW und bundesweit für relativ leere Lager gesorgt. Es drohe ein Engpass, warnen mehrere Dienste eindringlich. Notfälle könnten aktuell zwar noch versorgt werden, sagte der Sprecher der DRK-Blutspendedienste West in Düsseldorf, Stephan Küpper. Einige Kliniken müssten aber mangels Spenderblut bereits umplanen. An der Düsseldorfer Universitätsklinik etwa fehlten laut DRK in den vergangenen Wochen täglich bis zu 30 Prozent an Blutspendeaufkommen.

