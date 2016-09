Blindgänger in Oberhausen: Autobahnen am Abend gesperrt

Oberhausen.

Oberhausen. Für die Entschärfung einer 1000 Kilogramm schweren Weltkriegsbombe in Oberhausen werden am Dienstagabend aus Sicherheitsgründen die Autobahnen 2 und 3 zeitweise gesperrt. Die Sperrung ist für 21 Uhr geplant. Im Umkreis von 1000 Metern um die Fundstelle in der Nähe der Autobahn müssen rund 3500 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen, teilte die Stadt mit. Im weiteren Umkreis von rund 2000 Metern werden die Bewohner gebeten, Fenster und Türen zu schließen und ihre Häuser und Wohnungen nicht zu verlassen. Im Gefahrenbereich verläuft auch die Bahnstrecke Dinslaken - Oberhausen. Sie wird während der Entschärfung für 30 bis 60 Minuten gesperrt. Betroffen sind Züge der Linien RE 5, RB 33 und RB 35.

In beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden die A2 ab Abfahrt Königshardt in Fahrtrichtung Köln, die A3 ab Kreuz Oberhausen-West in Fahrtrichtung Niederlande, die A3 ab Abfahrt Dinslaken-Nord in Fahrtrichtung Köln sowie die A516 ab Sterkrade in Fahrtrichtung Niederlande.

