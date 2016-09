Blaualgen: Gesundheitsamt beendet Badesaison im Hennesee

Meschede.

Meschede.

Im Hennesee bei Meschede darf ab sofort nicht mehr gebadet werden. Das Gesundheitsamt verhängte wegen einer Belastung mit Blaualgen ein sofortiges Badeverbot. In einer Probe vom Dienstag waren an zwei Badestellen erhöhte Blaualgenkonzentrationen gemessen worden. In den vergangenen Tagen hätten mehrere Badegäste über Hautreizungen berichtet, teilte der Hochsauerlandkreis am Donnerstag mit. Die erhöhten Blaualgen-Werte im Wasser seien angesichts der Schönwetterphasen der vergangenen Wochen aber nicht ungewöhnlich. Die Badesaison an dem Stausee im Sauerland wäre auch ohne die erhöhten Blaualgen-Konzentrationen Mitte September beendet worden.

dpa/lnw