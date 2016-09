Bis zu 650 Bundeswehr-Soldaten für neue Nato-Mission

Berlin.

Die Bundesregierung will für die neue Nato-Operation «Sea Guardian» bis zu 650 deutsche Soldaten in den Mittelmeerraum entsenden. Ihr Hauptauftrag ist die Seeraumüberwachung. In Ausnahmefällen sollen sie aber auch Schiffe mutmaßlicher Unterstützer von Terrorgruppen durchsuchen dürfen. Das Bundeskabinett will über «Sea Guardian» morgen entscheiden. Der Bundestag wird voraussichtlich kommende Woche darüber beraten. Der Einsatz soll die Nato-geführte Operation «Active Endeavour» ablösen, die in dem Seegebiet nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 begonnen hatte.

dpa