Bis der Funke sprüht

Feuer machen ist doch ganz leicht? Doch ohne Feuerzeug oder Streichholz kann es ganz schön schwierig werden. Das haben jetzt auch die 20 Jungen und Mädchen festgestellt, die bei der Ferienaktion „Feuerzeit“ an der Ökologiestation in Heil teilnehmen. Dort dreht sich seit gestern nämlich alles rund um Feuer. Am Montag haben die Kinder gelernt, wie sie Feuer nur mithilfe von Feuereisen, Feuerstein, Wolle und Heu machen. Und das erfordert nicht nur besonderes Geschick, sondern auch viel Geduld. Zuerst mussten die Jungen und Mädchen in Heunester etwas trockenes Laub bröseln. Das ist beim Feuermachen eine große Hilfe, weil es gut brennt. Dann haben sie den Feuerstein und das Feuereisen ganz schnell aneinander geschlagen - bis ein Funken auf ein Stückchen Stoff gesprungen ist. Den Stofffetzen haben die Kinder dann schnell in das Heu gelegt. Damit aus dem Funken Feuer entsteht, mussten sie ganz langsam pusten. Erst hat sich starker Rauch entwickelt, der später zu einer Flamme wurde. Danach haben sie über ihrem selbst gezündeten Lagerfeuer Stockbrot gemacht. Noch bis Mittwoch geht die Ferienaktion. Dann machen die Kinder eigene „Wildnisschalen“ mit Hilfe von Glut und basteln Windlichter.