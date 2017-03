Bilder für die große Bühne

Die Kamenerin Alexandra Telgmann hat ein ganzes Bühnenbild für ein Ballett gestaltet. Ein Bühnenbild sind zum Beispiel Bilder, die bei Aufführungen im Hintergrund hängen. Für die 44-jährige Künstlerin ist damit ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Denn sie tanzt auch selbst Ballett und sagt: „Ich konnte mein Hobby uns meinen Beruf miteinander verbinden.“ Das hat ihr viel Spaß gemacht. Weil sie sowas aber noch nie vorher gemacht hat, hat sie sich bei der Arbeit von Antoine Jullys helfen lassen. Das ist der Choreograf des Balletts. Er hat sich also die Tänze ausgedacht. Das Ballett, für das Alexandra Telgmann die Bühne gestaltet hat, heißt „Men and Women“. Also auf deutsch „Männer und Frauen“. Deshalb hat sie auch ganz viele Männer und Frauen gemalt. Die Bilder sehen aus, als wären es nur Skizzen. Denn die Kamenerin möchte, dass sich jeder Mensch in ihren Bildern wiedererkennt.