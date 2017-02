Bielefeld mit Last-Minute-Ausgleich gegen St. Pauli

Bielefeld. Der FC St. Pauli hat den Sprung aus der Abstiegszone der 2. Fußball-Bundesliga knapp verpasst. Beim 1:1 (0:0) im Duell mit Tabellennachbar Arminia Bielefeld musste das Team von Trainer Ewald Lienen nach langer Führung den Ausgleich in der Nachspielzeit hinnehmen. Der Last-Minute-Treffer von Fabian Klos (90.+3 Minute) brachte die Norddeutschen am Sonntag um den dritten Erfolg in Serie. Vor 20 426 Zuschauern in der Schüco-Arena hatte Christopher Buchtmann (50.) für die verdiente Führung gesorgt. Dank den späten Ausgleichs blieb der Arminia den Absturz auf den letzten Tabellenplatz erspart. Die Gäste bleiben Drittletzter. dpa