Bielefeld.

Bielefeld.

Arminia Bielefeld hat Samir Arabi zum Geschäftsführer Sport ernannt. Der 37-Jährige ergänzt damit den für den kaufmännischen Bereich zuständigen Gerrit Meinke in der Geschäftsführung der Ostwestfalen. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Arabi war seit 2011 sportlicher Leiter bei Arminia. Zwei Mal gelang der Profi-Mannschaft seitdem der Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga.

dpa