Bewachter Fahrradparkplatz in Dinslaken

Dinslaken.

Dinslaken. Für einen bewachten Fahrradparkplatz in der Dinslakener Innenstadt nimmt die Stadt unter der Woche ab sofort 50 Cent pro Rad und Tag. Sie will damit Dauerparkern, die ihr Rad tagelang dort unterstellen, entgegentreten. «Es ist eine Lenkungsgebühr», sagte Stadtsprecher Horst Dickhäuser am Montag. «Schüler und andere Dauerparker haben die Wache für sich entdeckt und nehmen den Bürgern, die zum Einkaufen oder aus anderen Gründen mit dem Rad in die City kommen, die Plätze weg.»

Die überwiegende Anzahl der Stellplätze in Dinslaken bleibe kostenlos. Der Sprecher betonte, dass während der Parkzeit von den drei Mitarbeitern der Fahrradwache kleine Reparaturen wie etwa Reifen flicken kostenlos übernommen werden. An Samstagen bleibe die Bewachung kostenlos. Das Parkticket erhalten die Bürger an den Parkautomaten eines benachbarten Parkplatzes. Mittel- bis langfristig plant die Stadt laut Dickhäuser auch die Errichtung eines Fahrradparkhauses am Bahnhof.

dpa/lnw