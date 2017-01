Betrunkener verursacht Autobahnunfall: 75-Jährige stirbt

Köln. Ein betrunkener Autofahrer soll auf der Autobahn 4 in Köln einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben. Der 26-Jährige sei am Samstagmorgen ungebremst in das Heck eines vorausfahrenden Autos geprallt, in dem zwei Frauen saßen, teilte die Polizei mit. Beide Autos schleuderten über die Fahrbahn und krachten in eine Fahrbahnbegrenzung. Die 75 Jahre alte Beifahrerin in dem vorderen Auto wurde so schwer verletzt, dass sie trotz eines Notarzteinsatzes noch an der Unfallstelle starb. Die 39 Jahre alte Fahrerin und der Unfallverursacher kamen verletzt ins Krankenhaus. Die A4 war am Samstagmorgen in Richtung Aachen voll gesperrt. dpa