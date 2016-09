Betrunkener fährt in Unterhose zum Supermarkt und bespuckt Polizisten

Oelde.

Betrunken, ohne Führerschein und nur mit einer Unterhose bekleidet ist ein Mann im Kreis Warendorf zum Supermarkt gefahren. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden Zeugen am Donnerstag auf den 56-Jährigen aufmerksam, weil er sich erst auf dem Parkplatz in Oelde eine kurze Hose und ein Oberteil überzog. Gerufene Polizisten machten eine starke Alkoholfahne aus. Außerdem hatte er keinen Führerschein. Als die Beamten den Mann mit zur Wache nehmen wollten, wurde er aggressiv, bespuckte sie und versuchte, sie zu treten. Außerdem schlug er sich selbst gegen den Kopf. Die Polizisten fesselten ihn schließlich und brachten ihn zur Wache. Den Mann erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

dpa/lnw