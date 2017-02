Betrunkener erfindet Schlägerei für Fahrt im Streifenwagen

Werdohl. Ein betrunkener 26-jähriger Mann hat in Werdohl im Sauerland eine Massenschlägerei erfunden, damit ihn die Polizei nach Hause fährt. Als in der Nacht zum Montag mehrere Einsatzwagen zum angeblichen Tatort in der Nähe von Lüdenscheid kamen, hätten sie nur den alkoholisierten Mann angetroffen, teilte die Polizei mit. Als die Beamten sich weigerten ihn nach Hause zu fahren, wurde der 26-Jährige aggressiv. Daraufhin nahmen die Polizisten ihn mit in ihr Auto - allerdings fuhren sie ihn nicht nach Hause, sondern auf das Revier. Dort verbrachte er die Nacht in Gewahrsam. dpa/lnw