Betrunkener Wüterich beißt Polizisten

Pirmasens. Mit vollem Körpereinsatz hat sich ein betrunkener Mann nach einer Kneipenschlägerei in Pirmasens in der Nacht gegen seine Festnahme gewehrt. Nach einer Prügelei unter mehreren Gästen war die Polizei in das Lokal gerufen wurden. Doch die Beamten konnten den Mann auch mit dem Einsatz von Pfefferspray nicht bezwingen. Stattdessen erlitten die Polizisten bei dem Handgemenge «Biss- und Schürfwunden, sowie Prellungen», hieß es. Eine Polizistin wurde am Kopf verletzt und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Erst nach «Einsatz des Schlagstockes» konnte der Angreifer gefesselt werden. dpa