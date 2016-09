Betrunkener Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Münster.

Ein betrunkener Radfahrer ist bei einem Unfall in Münster schwer verletzt worden. Der 46-jährige Mann war am Donnerstagabend mit einem anderen Radfahrer auf einem Radweg kollidiert und gestürzt. Dabei verletzte er sich am Kopf und blieb bewusstlos lieben. Weil der Mann auf dem Weg ins Krankenhaus nach Alkohol roch, erwartet ihn nun ein Strafverfahren. Der zweite Radfahrer blieb bei dem Sturz unverletzt.

dpa/lnw