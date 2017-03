Betrunkener Falschfahrer verursacht Unfall auf A57

Köln. Ein betrunkener Falschfahrer hat auf der Autobahn 57 einen schweren Unfall verursacht. Nach Polizeiangaben wurden dabei in der Nacht auf Donnerstag drei Menschen verletzt, die Autobahn in Fahrtrichtung Neuss wurde vorübergehend gesperrt. Ein Polizeisprecher berichtete, der 37 Jahre alte Falschfahrer sei bei der Anschlussstelle Worringen in falscher Richtung auf die Autobahn gefahren. Kurze Zeit später prallte der Mann mit seinem Wagen frontal gegen einen Transporter, der mit zwei Personen besetzt war. Alle drei Beteiligten wurden verletzt. Nach diesem Zusammenprall krachte noch ein Lastwagenfahrer mit seinem 40-Tonner in die Unfallstelle, weil er nicht rechtzeitig bremsen konnte. Der 40 Jahre alte Mann blieb unverletzt. dpa/lnw