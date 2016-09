Betrunkener Autofahrer fährt betrunkenen Fußgänger an

Hagen.

Ein Autofahrer hat in Hagen einen Fußgänger angefahren und schwer verletzt - beide Männer waren zum Unfallzeitpunkt stark alkoholisiert. Ersten Ermittlungen zufolge habe der 41-jährige Fußgänger am Samstagabend auf einer Kreuzung trotz roter Ampel eine Straße überqueren wollen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei habe ihn der 28 Jahre alte Autofahrer übersehen. Beiden Männern wurde Blut abgenommen, der Autofahrer musste seinen Führerschein abgeben. Der verletzte Fußgänger wurde in ein Krankenhaus gebracht.

dpa/lnw