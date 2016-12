Betrunkenen ausgesetzt: Prozess gegen Polizisten

Moers. Ein betrunkener Mann läuft vor ein Auto und stirbt. Zwei Polizisten sollen ihn vorher auf der Straße ausgesetzt haben - jetzt stehen sie vor Gericht.

In Moers geht heute ein Prozess gegen zwei Polizisten weiter, die wegen fahrlässiger Tötung angeklagt sind. Es könnte ein Urteil gesprochen werden. Die Beamten aus Wesel und Dinslaken stehen im Verdacht, einen hilflosen, betrunkenen Mann entgegen der Dienstanweisung mehrere Kilometer von seinem Wohnort entfernt abgesetzt zu haben. Der 46-Jährige war danach mehrfach auf die Straße gelaufen, um Autos anzuhalten. Er starb nach einem Zusammenstoß.

Der 46-Jährige hatte am Tag des Unfalls mehrfach Polizeieinsätze ausgelöst. Er hatte sich Zutritt zu Krankenhäusern verschafft und sich verbotenerweise in ein Krankenbett gelegt. Der Unfallfahrer, der den 46-Jährigen überfahren hatte, ist bereits in einem anderen Verfahren verwarnt und unter Vorbehalt zu einer Geldstrafe von 2700 Euro verurteilt worden. Das Gericht ging davon aus, dass der Fahrer unaufmerksam und zu schnell unterwegs war.

Die 33 und 30 Jahre alten Polizisten, haben an den ersten beiden Prozesstagen nichts zu den Vorwürfen gesagt. Am Dienstag sollen vor der auswärtigen Strafkammer des Landgerichts Kleve in Moers weitere Polizeibeamte gefragt werden. Dabei geht es darum, die gefahrene Route des Streifenwagens nachzuvollziehen.

dpa/lnw