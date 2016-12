Betrunkenen ausgesetzt: Anklage fordert Bewährung

Moers. In Prozess gegen zwei Polizisten in Moers hat die Staatsanwaltschaft für beide Angeklagten jeweils eine Strafe von einem Jahr auf Bewährung sowie eine Geldstrafe beantragt. Die Angeklagten müssen sich wegen fahrlässiger Tötung vor der auswärtigen Strafkammer des Landesgerichts Kleve in Moers verantworten. Sie sollen einen hilflosen, betrunkenen Mann entgegen der Dienstanweisung mehrere Kilometer von seinem Wohnort entfernt abgesetzt haben. Der 46-Jährige war danach auf die Straße gelaufen, um Autos anzuhalten. Er starb nach einem Zusammenstoß.

Der 46-Jährige hatte an dem Tag vor rund zwei Jahren mehrfach Polizeieinsätze ausgelöst. Er hatte sich in Krankenhäusern geschlichen und sich verbotenerweise in Krankenbetten gelegt. Der Vertreter der Anklage hielt den Angeklagten am Dienstag auch vor, sie hätten keine Überstunden machen wollen. Die 33 und 30 Jahre alten Polizisten hatten in dem Prozess geschwiegen. Das Urteil sollte noch am Dienstag gesprochen werden.

dpa/lnw